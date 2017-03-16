Чебоксары, 16 марта, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Протестные акции в Чувашии ушли в суды. Перед судом предстали два работника «Чувашавтотранса», которые пришли с плакатами на публичную встречу с депутатом Госсовета. Водителю и механику предприятия, где несколько месяцев не выплачивается зарплата, в полиции вменили организацию группового пикета. При этом постпротестные события заняли один день: утром их вызвали в ОВД — затем сразу в суд. Суд одного из участников акции оправдал полностью, дело другого работника предприятия перенесено. Между тем драконовским штрафом завершилось рассмотрение дела десятиклассника, который в феврале принял участие в акции памяти Бориса Немцова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chuvashia.spravedlivo.ru Встреча с депутатом 10 марта в Чебоксарах

Судебное продолжение получила встреча депутата-справоросса Игоря Молякова с работниками «Чувашавтотранса», которая прошла 10 марта в сквере Чапаева. «На этом мероприятии полиция увидела двух людей, держащих плакаты. Тогда их идентифицировать не удалось, женщины отбили их от полиции. Но остались фотографии, полиция знала место работы. 15 марта обоих вызвали в ОВД, быстренько взяли объяснения и в тот же день вызвали в суд», — сказал юрист Игорь Михайлов.

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По закону, депутатские встречи не подразумевают наглядной агитации. Участникам встречи вменяют групповое пикетирование, хотя сквер Чапаева — специально отведённое место для подобных протестных мероприятий. «Позиция полиции такая: поскольку это была информационная встреча с депутатом, то никаких плакатов никто не имел права вешать. Наша позиция другая: что как раз в этом месте могут проходить хоть десятки одиночных пикетов. Соответственно, уведомления подавать не надо. Несмотря на то, что эти граждане работают в «Чувашавтотрансе», они друг друга не знали и стояли в разных местах. На наш взгляд, были одиночные пикеты, не было цели провести массовый пикет», — говорит Игорь Михайлов.

Дела были переданы разным судьям. Рассмотрение состоялось в Ленинском районном суде Чебоксар 15 марта. В отношении одного из участников депутатской встречи — механика Новочебоксарского ПАТП — дело было прекращено.

«Стоим мы перед кабинетом судьи, а он (работник «Чувашавтотранса») мне рассказывает, что четыре месяца зарплаты нет, супруга работает на «Промтрактор-промлите» (там с зарплатой тоже все грустно). Держат корову-кормилицу, помогает его 80-летняя мать-пенсионерка. И спросил он меня, сколько грозит. «От 20 тысяч штраф или арест на 10 суток», — отвечаю. А на него как грусть напала, он чуть не в слёзы. Успокоил. А он говорит, что в профкоме начали собирать деньги, кто 100 рублей, кто 200 приносит на штрафы», — пишет в соцсети Алексей Глухов, который представлял интересы новочебоксарского работника «Чувашавтотранса».

В итоге судья вынесла решение о прекращении производства по делу «за отсутствием состава административного правонарушения». Дело чебоксарского водители начали рассматривать гораздо позже, в результате оно было перенесено на 23 марта. «Полиция не настаивала на назначении штрафа, она могла даже ограничиться предупреждением. Но мы настаивали на том, что это гайд-парк, и нет состава административного правонарушения. Возможно, судье нужно было время для выработки решения. Скорее всего, судья перестраховался: было бы резонансным, если в один день по идентичным делам вынесли разные решения», — высказал мнение Игорь Михайлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители уже дважды бастовали. 29 ноября 2016 года в рейс не вышли десять водителей Урмарского ПАТП, 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 человек. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. В феврале заявлялось, что задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за четыре месяца превышает 65 млн рублей. Ситуация на предприятии доведена до сведения премьера Дмитрия Медведева.

Штрафом завершилось дело третьего участника движения «Весна», который принимал участие в акции памяти Бориса Немцова. Десятиклассник, несмотря на дачу признательных показаний, был оштрафован на 20 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция движения «Весна» памяти Бориса Немцова во главе со студенткой педвуза прошла в феврале, но история раскручивается до сих пор. Напомним, судя по сообщениям в соцсетях, всё движение состояло из трёх человек, которые на 1 минуту на мосту развернули баннер, зажгли файеры, сделали фото и видео, а затем выложили в сеть. В итоге студентку педагогического вуза Анастасию Васильеву, которую забрали прямо с пары, допрашивали и продержали в полиции около шести часов, оштрафовали на 20 тыс. рублей. Допрос десятиклассника, которого увели с уроков, вели шесть человек. Третий участник акции был оштрафован на 10 тыс. рублей. Им вменили в вину, что пикет был проведён без уведомления. Решения судов обжалованы.