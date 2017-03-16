Москва, 16 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум. С выходом новой версии iOS 11 не смогут работать более 187 тыс. приложений для Apple — они не переведены под 64-битные процессоры, пишет портал Mashable со ссылкой на аналитиков компании Sensor Tower.

ParampreetChanana App Store

Сообщение о том, что приложения со старой архитектурой не будут поддерживаться в будущем, вышло еще в бета-версиях iOS 10. Далее компания Apple отказалась от поддержки 32-битных программ.

Разработчики должны были оптимизировать свои программы под 64-битные процессоры, однако обновления не подготовили для 8% программ в App Store, то есть около 187 тыс.

Ожидается, что о выходе iOS 11 будет объявлено на конференции WWDC 2017 в начале июня 2017 года. Установить новую «операционку» можно будет на все устройства, где сейчас доступна iOS 10, за исключением iPhone 5, iPhone 5c, iPad mini 2, iPad 4 и iPod touch 6G.

В выходом новой операционной системы компания Apple полностью прекратят поддержку «устаревших» программ из-за того, что они «замедляют работу системы». Также на конференции будут представлены новые версии macOS, watchOS и tvOS.

С 2013 года Apple поддерживает 64-битные программы — тогда вышел смартфон iPhone 5s.