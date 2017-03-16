Барнаул, 16 марта, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) готовятся к принятию во втором чтении законопроекта, призванного ввести дополнительные ограничения на курение. В преддверии этого события в парламентском центре проведут депутатские слушания, посвященные обсуждению краевого закона «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Алтайского края». Об этом сегодня, 16 марта, известила пресс-служба АКЗС.

Светлана Шаповалова Алтай

Напомним, в соответствии с законопроектом, под запрет для курения могут попасть парки, скверы и набережные, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий, летние веранды кафе, ресторанов и площадки у входа в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, которые расположены на цокольных этажах, в пристроенных, встроенно-пристроенных к жилому дому помещениях. Ранее заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению и науке Николай Якушев заявлял, что под запрет могут попасть не только обычные сигареты, но и электронные.

Обсуждать все нюансы на слушаниях будут представители всех фракций АКЗС, депутаты Госдумы, руководители министерств правительства Алтайского края и профильных управлений, представители МВД и краевой прокуратуры, главы органов местного самоуправления, а также главные врачи ведущих медицинских учреждений региона.

Инициаторы законопроекта напомнили, что употребление табака и воздействие табачного дыма ведут к целому ряду социальных, экономических и экологических последствий, а система здравоохранения серьезной проблемой считает увеличение потребления сигарет и других табачных изделий.

Во втором чтении закон планируется рассмотреть на предстоящей 7-й сессии АКЗС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом чтении законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Алтайского края» законодатели рассмотрели в октябре 2016 года. Тогда его поддержали 52 из 62 депутатов (один голос — против, шесть — воздержались).

Ранее Минздрав РФ объявил, что последовательная работа в борьбе с табакокурением и потреблением алкоголя позволила в России за период менее десяти лет снизить употребление табака взрослыми на 25%, а у подростков — в 2,5—3 раза.