Магас, 16 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В Ингушетии ведется расследование преступления, совершенного сотрудниками полиции. Круг подозреваемых пока не называется, однако, как сообщили ИА REGNUM 16 марта в Следственном комитета РФ по региону, известно, что совершено преступление было почти семь лет назад.

(сс) CWitte Фемида

Неустановленные пока сотрудники полиции 4 августа 2010 года забрали из собственного дома 27-летнего жителя республики. Доставив подозреваемого в административное здание Центра по противодействию экстремизму МВД по региону, они в течение пяти суток незаконно удерживали его. Выбивая признательные показания, полицейские применяли к нему физическое насилие.

После этого мужчину, не захотевшего признаваться в преступлении, которое он не совершал, вывезли на окраину поселения Нестеровское Сунженского района республики и освободили.

По факту преступления, открывшегося только сейчас, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия». В настоящее время ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, подозреваемые в его совершении.

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В Ингушетии задержаны сотрудники Центра по противодействию экстремизму

Напомним, под подозрение в совершении ряда преступлений, связанных с превышением должностных полномочий и насилием в отношении граждан, попали уже несколько сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии во главе с начальником Центра Тимуром Хамхоевым.

Как сообщало ИА REGNUM в начале декабря 2016 года он и пятеро его подчиненных были задержаны по факту разбоя в отношении жителя Азербайджана, у которого злоумышленники силой отобрали автомобиль и требовали выкуп за него. Позже к этому факту добавились еще эпизоды, связанные с применением пыток к подозреваемому в ограблении отделения Россельхозбанка, после чего тот умер в отделении полиции.