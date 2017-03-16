Ленинградская область, 16 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. После игр у дороги с игрушечным автоматом десятилетний школьник из Приозерска проведет почти неделю в больнице. Таков результат «воспитательных мер», которые к чужому ребенку применил местный предприниматель.

Life.ru Водитель преследует мальчика в Приозерске. Кадр видеозаписи на сайте «Лайф»

Пока что бизнесмен Владимир Бельский, который сбил на машине, ударил и поставил на колени ребенка, подозревается в хулиганстве. Однако с учетом большого общественного резонанса этого дела, вполне вероятно «утяжеление» будущего обвинения на другую статью УК РФ. Корреспондент ИА REGNUM выяснял, что ждет водителя за неадекватную агрессию, а полицейских — за «неразборчивость».

Неоспоримое доказательство

Благодаря наличию записей сразу двух камер видеонаблюдения придорожного магазина сотрудники Следственного комитета вместе с пользователями СМИ во всех подробностях увидели, при каких обстоятельствах и по чьей вине 9 марта в Приозерске мальчик получил сотрясение головного мозга.

На кадрах хорошо видно, как двое ребят (как выяснилось позже, 7 и 10 лет) играют возле дороги, стреляя из игрушечного автомата пластиковыми пульками в сторону дороги, по которой едут машины. Развлечение, конечно, не самое невинное и вызывающее вопросы. Однако «воспитательные меры», которые применил по отношению к школьнику один из водителей, в любом случае не поддаются оправданию.

Запись зафиксировала, как владелец большого черного внедорожника Nissan Pathfinder резко свернул на газон и, догнав старшего из детей, целенаправленно вытолкнул его бампером на проезжу часть. Затем мужчина вышел из машины, ударил ребенка рукой по голове, за ворот подтащил к иномарке и поставил его на колени на мерзлую землю. После этого мужчина позвонил в полицию.

Приехавшие через несколько минут полицейские школьника забрали в отделение, а мужчину попросту отпустили. Только спустя несколько дней, когда видеозапись попала в СМИ, автовладелец был объявлен в розыск и вскоре задержан при попытке выехать на такси из Петербурга в Москву. Сейчас он под стражей ожидает избрания меры пресечения и предъявления обвинения.

Больница и психологическая травма

Возможно, что об инциденте вообще бы не узнали, если бы после того, как родители забрали своего сына из полиции, он не потерял сознание. Мальчика пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб левой височной доли и гематомы на коленях. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM уполномоченная по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова, школьник проведет в больнице не менее шести дней. «Медицинского вмешательства не требуется. Ребенок находится под наблюдением врачей», — добавила она.

Отметим, что помимо физических увечий, мальчик мог получить серьезную психологическую травму. «Безусловно эта ситуация для ребенка является психотравмирующей. И никаких оправдательных, якобы воспитательных моментов, быть не может. Среди последствий могут быть невротические расстройства. К таким потрясениям невозможно быть готовым. Даже если этот мальчик понимал, что провокативно себя ведет, он вряд ли мог ожидать такой реакции, в виде наезда, и очень унизительной, в виде постановки на колени. У ребенка может появиться заикание, могут сформироваться фобии и страхи, депрессивные расстройства и другие реакции», — заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM психолог Влада Титова.

Следственный комитет по Ленобласти возбудил в отношении 54-летнего коммерсанта Владимира Бельского, устроившего самосуд над ребенком, уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание по первой части данной статьи — до пяти лет лишения свободы. Как следует из сообщения областной прокуратуры, мужчина действовал «из хулиганских побуждений, грубо и открыто нарушая общественный порядок и правила дорожного движения».

Добавим, что Бельский слывет в Приозерске скандалистом и жалобщиком — постоянно пишет письма во все инстанции и ругается с соседями. Кроме того, как выяснилось, владея двумя квартирами в центре Приозерска и явно не бедствуя, он накопил большие долги по квартплате и уже не раз попадал в поле зрения судебных приставов.

Под контролем силовиков и политиков

Инцидент в Приозерске сразу же после попадания в интернет видеозаписи оказался в центре внимания не только федеральных СМИ, но и политиков и руководителей силовых структур. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль. Ход предварительного расследования также находится на личном контроле прокурора Ленобласти Бориса Маркова.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала Следственный комитет и Генеральную прокуратуру дать свою оценку действиям водителя. По ее мнению, следователи оценили действия Бельского слишком мягко. «В отношении двух маленьких детей мужчина не просто позволил самоуправство, не просто проявил бестактность, непонимание ситуации, он фактически совершил преступление», — заявила Ирина Яровая.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в пользу того, чтобы следствие переквалифицировало действия Владимира Бельского на более тяжелую статью УК, например, «покушение на убийство».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что парламент будет оперативно реагировать на любые подобные случаи. «Когда давят наших детей, мы не можем с вами проходить мимо, это наши дети, чьи родители их ни были», — уточнил Володин. В итоге Госдума обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой дать надлежащую правовую оценку вышеуказанным действиям и сообщить о результатах проверки и принятом решении. Аналогичный запрос направлен в Генпрокуратуру.

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Условным сроком не отделается

По мнению адвоката Евгения Черноусова, переквалификация действий Бельского на более «тяжелый» состав преступления вполне вероятна. «Я так понимаю, ему вменяется хулиганство, совершенное с применением орудия преступления, которым признали автомашину. В зависимости от тяжести причинения вреда здоровью мальчику может быть определен другой состав преступления. Легкий вред здоровью, я думаю, здесь уже налицо», — предположил адвокат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Также, отметил Черноусов, решение суда будет зависеть от определения умысла водителя. «Хотел ли он мальчика сбить вплоть до причинения смертельного исхода? Какие у него были мотивы, причины, чтобы наезжать на малолетнего ребёнка? Если будет доказано, что, наезжая на ребенка, он понимал, что может наступить смертельный исход, то это уже покушение на умышленное убийство и до 15 лет лишения свободы. Этот состав вполне может быть применен в данном случае. Это мои версии, с учетом многолетнего следственного, оперативного и адвокатского опыта работы», — заявил адвокат, являющийся полковником милиции в отставке.

Вместе с тем, он добавил, экспертизе еще предстоит установить степень вменяемости Владимира Бельского. «Действия, совершенные им, не похожи на действия здорового человека. Разве можно рисковать жизнью ребенка? Кроме как осуждения и негодования, в адрес водителя ничего не возникает», — отметил Черноусов.

По его словам, самое худшее, что может ждать водителя — в пределах восьми лет лишения свободы. «Всё будет зависеть от смягчающих и отягчающих обстоятельств. Если только за хулиганство, то ему грозит 3−4 года лишения свободы. Условным наказанием, с учетом дерзости совершенного преступления в отношении несовершеннолетнего и общественного резонанса, он не отделается», — уверен Евгений Черноусов.

Полицейская халатность

Помимо сбора доказательств в отношении фигуранта дела, идет проверка законности действий сотрудников полиции, забравших с собой пострадавшего мальчика, но отпустивших Бельского прямо на месте инцидента. Местная полиция не приняла мер даже после получения сведений от медиков о травмировании ребенка. «Всем этим фактам будет дана жесткая правовая оценка», — уже пообещали в СКР.

«Проводится проверка законности действий сотрудников полиции, прибывших на место происшествия и поместивших малолетнего в служебный автомобиль», — сообщили накануне в прокуратуре Ленобласти.

По словам Евгения Черноусова, полицейским в связи с этим грозит уголовное дело и лишение погон. «Это халатность. Они должны были задержать водителя, а не отпустить. Произвести осмотр места происшествия, всё зафиксировать на видео, найти очевидцев, свидетелей. Ничего не сделали. Это должностная халатность. Когда ребенок поступает в медучреждение, немедленно выезжает оперативно-следственная группа, у ребенка берутся разъяснения, водитель объявляется в розыск. Здесь тоже очевидно превышение должностных полномочий и укрытие от учета. Это также грозит увольнением и уголовным делом. Такие последствия я вижу для них, как практик», — сказал адвокат.

Презумпция невиновности и равнодушие взрослых

Предостерег от преждевременных выводов по приозерскому делу адвокат Дмитрий Аграновский. «Ситуация, на мой взгляд, неоднозначная. Это не тот случай, когда всему обществу стоит выступить с решительным осуждением. Не хотел бы, чтобы в ход следствия слишком сильно вмешивалась общественность, пресса. Нельзя ни в коем случае, давить на ход процесса. С учетом резонанса я не раз видел, как дела разворачивались в ту или иную сторону. И это не есть хорошо», — заявил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В активном подключении к делу руководителей силовых структур и политиков Аграновский увидел угрозу беспристрастному и объективному расследованию.

«Когда люди, облеченные властью, начинают давать комментарии о виновности и необходимости привлечения к ответственности, это нарушает принцип презумпции невиновности», — отметил адвокат.

Также Аграновский напомнил об ответственности родителей за поведение своих детей. «Из каких соображений ребенок стрелял по машинам? Зачем ребенку в таком возрасте какой-то резинострел? Надо детям объяснять, что в нашем обществе существуют понятия собственности, что не надо стрелять даже из игрушечного оружия по автомобилям. Ответственности с водителя не снимаю, но с родителями также должен произойти серьезный разговор», — сказал он.

Согласна с адвокатом и психолог Влада Титова. «Одно дело, когда это трехлетний ребенок, которого еще не научили, где не следует находиться. И совсем другое, когда речь идет о 10-летнем мальчугане, вполне способном эту информацию усвоить. Конечно, здесь появляются вопросы, почему ребенок так себя вел, где в это время были родители», — сказала она.

Озабоченность халатностью родителей выразила также детский омбудсмен Ленобласти. «Очевидно, конечно, что дети не должны находиться вблизи дороги. Это объект повышенной опасности. Дети должны играть в специально отведенных местах, но только не на тех объектах, которые могут нести угрозу жизни и здоровью», — сказала Тамара Литвинова.

Также она осудила бездействие свидетелей инцидента, не решившихся помочь мальчику. «Гражданская позиция у людей должна быть. Если взрослые люди видели данный факт, думаю, что должны были вмешаться», — добавила она.