В соцсетях высмеяли Порошенко за сравнение Украины с самолётом
Киев, 16 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Образное сравнение президентства на Украине с управлением самолётом, которое привёл 15 марта в своём Twitter украинский президент Пётр Порошнко, вызвало сарказм пользователей соцсетей.
Пользователи интернета восприняли слова украинского лидера по-разному: кто с сарказмом, а кто с негодованием. Комментарии оставили как российские пользователи, так и соотечественники Порошенко.
«Машешь, машешь этими крылами, но ни взад ни вперед. Видать, кроме крыльев чего-то еще сильно надо, а этого нет», — написал пользователь Yuri Kolkovsky.
Кто-то сравнил высказывание украинского президента с заявлениями мэра Киева, который, публично выступая, часто даёт повод к саркастическим комментариям.
Как отметил пользователь Iskremas, «у самолёта одно крыло, но две плоскости». Пользователь Скорпион Скорпионофф написал, что Украина падает, как сбитый бомбардировщик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Порошенко в своём Twitter сравнил Украину с самолётом, а себя — с пилотом. Он написал, что летать можно только с двумя крыльями.
«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок», — написал он.