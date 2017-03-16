Киев, 16 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Образное сравнение президентства на Украине с управлением самолётом, которое привёл 15 марта в своём Twitter украинский президент Пётр Порошнко, вызвало сарказм пользователей соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Пользователи интернета восприняли слова украинского лидера по-разному: кто с сарказмом, а кто с негодованием. Комментарии оставили как российские пользователи, так и соотечественники Порошенко.

«Машешь, машешь этими крылами, но ни взад ни вперед. Видать, кроме крыльев чего-то еще сильно надо, а этого нет», — написал пользователь Yuri Kolkovsky.

Кто-то сравнил высказывание украинского президента с заявлениями мэра Киева, который, публично выступая, часто даёт повод к саркастическим комментариям.

Как отметил пользователь Iskremas‏, «у самолёта одно крыло, но две плоскости». Пользователь Скорпион Скорпионофф написал, что Украина падает, как сбитый бомбардировщик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Порошенко в своём Twitter сравнил Украину с самолётом, а себя — с пилотом. Он написал, что летать можно только с двумя крыльями.

«Украина — как самолёт, у которого два крыла. Первое — это демократия, второе — порядок», — написал он.