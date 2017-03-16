Токио, 16 марта, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул важность сотрудничества Соединенных Штатов с Японией и Южной Кореей для противостояния угрозе со стороны КНДР, сообщает Reuters.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

Тиллерсон в рамках своей поездки по Азиатско-Тихоокеанскому региону провел встречу со своим коллегой из Японии Фумио Кисида.

«Трехстороннее сотрудничество имеет решающее значение для решения проблемы КНДР», — заявил госсекретарь на встрече с Кисида.

Тиллерсон также планирует посетить с визитом Южную Корею и Китай. Как ожидают эксперты, госсекретарь попытается оказать давление на Пекин с целью повлиять на Северную Корею, на которую Китай имеет некоторое воздействие.

Напомним, 6 марта КНДР провела ракетные испытания, что вызвало обеспокоенность международного сообщества. В ответ на угрозу, которая, по мнению Вашингтона и Сеула, исходит от Пхеньяна, США приняли решения о размещении противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи.

Следует также отметить, что глава нынешней администрации США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что союзники США в Восточной Азии, в частности Япония и Южная Корея, пользуются «великодушием» США в области обороны. Такие заявления вызвали обеспокоенность в Токио и Сеуле.