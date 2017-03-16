Саратов, 16 марта, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Госдума 15 марта во втором чтении приняла поправки в закон о местном самоуправлении (МСУ), разрешающие регионам преобразовывать сельские и городские поселения и муниципальные районы в городские округа. Правительственный законопроект также предполагает отказ от референдумов при принятии решений по вопросам судьбы поселений. «Мнения депутатов по поводу поправок различны, но в целом не оспаривается то, что вносимые изменения дадут возможность оптимизировать управление там, где есть такая необходимость», — отметил в своем комментарии корреспонденту ИА REGNUM бывший глава Саратова, депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко.

Www.duma.gov.ru Бывший глава Саратова, депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко

Олег Грищенко считает, что далеко не во всех случаях двухуровневая система местного самоуправления является наиболее эффективной, иногда переход на одноуровневую позволяет более качественно исполнять свои полномочия.

«Если, допустим, численность населения невелика, то есть ли смысл избирать собственный Совет депутатов, тратить бюджетные средства на обширный управленческий аппарат? Или разумнее, по усмотрению региональной власти, оптимизировать какие-то территориальные единицы путём преобразования или объединения? Ведь по уровню полномочий городской округ — самостоятельная административно-территориальная единица, которой удобней управлять на принципах единоначалия. Здесь можно рациональней использовать имеющиеся ресурсы для решения острых социальных проблем, поскольку кадровая и бюджетная политика централизованы», — комментирует он.

«Но любые органы власти должны, прежде всего, быть наделены реальными полномочиями, реальными рычагами для решения проблем граждан и необходимыми для этого ресурсами. Если в определённых условиях этой наполненности не существует, то есть ли смысл сохранять структуру ради структуры? Сегодня реальные рычаги влияния на решение многих социальных, хозяйственных и прочих проблем сконцентрированы в руках уже не местной, а региональной власти. А значит, вопрос оптимизации управления встаёт не только перед поселениями, но и перед крупными городами. И в какой-то мере уже затрагивает областные центры, такие как Саратов, где круг местных полномочий сужается, а многие источники налоговых доходов для бюджета переданы на региональный уровень. Фактически ни один жизненно важный вопрос город уже не в силах решить без помощи областной или федеральной власти. Даже обеспечить бесперебойное функционирование городского хозяйства: муниципальные предприятия находятся в предбанкротном состоянии. Всё больше порывов на коммуникациях, городской электротранспорт вот-вот прекратит движение из-за огромных долгов за электроэнергию и так далее. Инфраструктурные проблемы Саратова, такие как ремонт дорог, строительство школ и детских садов, решаются на уровне областной власти: от изыскания финансирования до контроля за ходом работ», — пояснил парламентарий.

«Может, в подобных ситуациях стоит быть реалистами и трезво проанализировать затраты на содержание местной исполнительной власти и депутатского корпуса и реальные результаты их работы? — говорит он. — По итогам таких расчётов может оказаться, что целесообразнее упразднить излишнее властное звено, с тем, чтобы все полномочия исполнялись на региональном уровне. Ведь, по сути, это уже почти так. А решение проблем избирателей в областном центре полностью замкнуть на депутатах областного парламента. Тем самым сэкономив бюджетные средства на содержании муниципальных чиновников и депутатов».

«По мнению оппонентов, предлагаемые законопроектом преобразования могут сделать власть более далёкой от сельских жителей, но это спорный вопрос. Во-первых, сократить не значит упразднить: определённые управленческие структуры, работающие с населением, будут продолжать свою деятельность. Во-вторых, что именно подразумевается под близостью к людям? Чтобы быть в курсе проблем населения, не обязательно постоянное территориальное присутствие. И потом, чаще всего решение проблем зависит от другого показателя — от бюджетных ресурсов той или иной территориальной единицы. К сожалению, у многих муниципальных районов и поселений их недостаточно не только для развития, но даже для исполнения своих полномочий. А о том, чтобы на свои средства отремонтировать дороги, построить школу, детский сад, ФОК или какой-то другой необходимый жителям объект, они не могут даже мечтать», — отметил Олег Грищенко.

«Преобразование в другую территориальную единицу, конечно, вряд ли переломит ситуацию, но, как я уже сказал, может дать определённую оптимизацию бюджета. А если, допустим, присоединить какое-либо поселение к городскому округу, с которым оно имеет территориальные, экономические, инфраструктурные связи, то у него могут появиться и дополнительные возможности повысить уровень качества жизни людей», — сказал он.

«Однако, я считаю, при любой форме управления важно учитывать мнение жителей по стратегическим вопросам развития населённых пунктов, застройке территорий, благоустройству, развитию инфраструктуры и так далее. Это как раз необходимо для того, чтобы власть не отдалялась от людей и строила свою работу, исходя из их интересов. Поэтому нужно в полной мере использовать возможности, предоставленные законодательством, от публичных слушаний до активной работы различных общественных организаций. Обсуждаемый документ затрагивает территориальные основы местного самоуправления, поэтому, думаю, вокруг него ещё будет сломано немало копий. Но, я считаю, дискуссии дают возможность более чётко сформулировать его сильные и слабые стороны, что важно для такого резонансного законопроекта», — резюмировал Олег Грищенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственный законопроект, предполагающий отказ от референдумов при принятии решений по вопросам судьбы поселений, Госдума приняла во втором чтении 15 марта.

Поправками депутата Михаила Терентьева («Единая Россия») уточняется определение понятия «городской округ», объединение поселений, входящих в муниципальные районы, в округа. Также предлагается вместо проведения референдума по выявлению согласия населения на преобразования использовать решение органа муниципального образования.

«Закон предполагает наделение полномочиями губернаторов и депутатов всех уровней — от сельского населения до городского округа, районных центров — самим принимать решение, что будет с поселениями, которые, с нашей точки зрения, являются неперспективными», — отметила первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева («Единая Россия»).

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