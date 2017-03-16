Орландо, США, 16 марта, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Защитить астронавтов от воздействия радиации в дальнем космосе поможет композитный материал, основой для которого послужит глина с астероидов. Такой способ предложили специалисты из Университета Центральной Флориды в США, их исследование опубликовано в журнале Advances in Space Research.

DasWortgewand Астероид

Как считают физики, глина с астероидов отличается высоким содержанием водорода. Это позволит создать на ее основе материал, который будет примерно на 10% эффективнее, чем алюминий, защищать корпуса пилотируемых кораблей от потоков протонов и космического излучения.

Предполагается, что такая глина войдет в состав композитного материала, из которого будет изготовлена обшивка космического корабля или какие-либо фрагменты скафандров.

Что касается добычи глины на астероидах, ее, по мнению авторов научной работы, могут вести роботы. Однако подробности о том, каким образом будет организована такая миссия, ученые не раскрывают.

Вместе с тем, как они утверждают, разработка ископаемых на небесных телах позволить снизить расходы на крупные проекты по изучению дальнего космоса.

Космические лучи и потоки заряженных частиц, испускаемых Солнцем, представляют главную опасность для экипажей космических миссий, лишенных защиты магнитосферы Земли. Космическая радиация провоцирует развитие онкологических заболеваний и мутаций.

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