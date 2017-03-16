Обнинск, Калужская область, 16 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. 300 тысяч рублей превысил в 2017 году размер наиболее крупной взятки выявленной в калужском регионе. Об этом заявил журналистам начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области Сергей Кротов, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Спрут

По словам полицейского, в Обнинске расследуется уголовное дело, возбуждённое по фактам получения взяток в особо крупных размерах заведующим отделением онкологического центра. Стражами порядка уже выявлено более десяти эпизодов. Медики онкоцентра брали с тяжелобольных людей от 300 до 400 тысяч рублей за операции, которые должны были производиться по бесплатным квотам.

«Расплачиваться с обнинскими онкологами пришлось жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода. Список вынужденных взяткодателей может быть продолжен, так как расследование по данному уголовному делу продолжается», — подчеркнул Кротов.

Отметим, в 2016 году органами внутренних дел Калужской области был выявлен 21 факт получения взятки, 26 фактов дачи взятки и пять случаев посредничества во взяточничестве. Также возбуждено 38 уголовных дел по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Наибольшее число коррупционных преступлений в регионе совершается в сфере муниципального управления.

Напомним, 16 марта исполнилось 80 лет со дня создания подразделений экономической безопасности в системе МВД страны.