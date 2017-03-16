Киев, 16 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц подписали межправительственный договор, согласно которому Украина получит от США дополнительную помощь в $54 млн на проведение реформ, сообщает «Голос Америки».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Средства выделены на «критически важные» реформы, в частности, на борьбу с коррупцией, развитие демократии и развитие энергетической сферы. Самым важным направлением, куда будет направлен транш, Кубив назвал «подотчетность правительства Украины гражданам Украины».

Ранее США неоднократно оказывали Украине помощь, как финансовую, так и иную. В частности, Вашингтон заложил в бюджет Пентагона $150 млн, которые будут переданы Киеву. Кроме того, финансовая помощь Киеву с Запада идет по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка в виде кредитов. Напомним, 7 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон обещал, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции против России будут действовать до полного выполнения Минских договорённостей, прекращения пресловутой «агрессии» и «деоккупации» Донбасса и Крыма.

При этом МИД Украины не уточнил, кто должен прекратить агрессию и кто обязан выполнить Минские соглашения, стороной которых Россия, как известно, не является.

Кроме обещаний поддержки Киева, Тиллерсон посулил Климкину свое участие в подготовке встречи президента США Дональда Трампа и Петра Порошенко.