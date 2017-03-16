Рим, 16 марта, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис определил как «полный провал» попытку Европы направить солдат на границу с Россией в рамках операций НАТО по запросу стран Прибалтики. Мэр города выступил в рамках итало-российского форума, который состоялся в среду, 15 марта, в городе Неаполе и был посвящен инновациям и двусторонним отношениям между Италией и Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

«Народы и города могут достичь таких результатов, каких правительства стран не в силах достигнуть. Отношения между отдельными городами могут сыграть важную роль в двусторонних отношениях», — добавил мэр, подчеркнув трудности, которые возникли в отношениях с Россией после украинского кризиса. Де Маджистрис также напомнил участникам конференции о роли, которую «Россия играла и играет Сирии», напомнив про организацию гуманитарного коридора в Алеппо и запуске городского проекта «Неаполь — город — убежище» в рамках которого планируется разместить беженцев из Сирии. «Без русского народа мы бы никогда не освободились от нацистской диктатуры. Я всегда повторяю это, — заявил мэр. — Я всегда был сторонником Европы «разнообразий», которая бы простиралась от Португалии до России».

Третий по счету Евразийского итало-русский форум прошел в Неаполе в среду 15 марта. Организаторами выступили Банк Интеза, Фонд «Росконгресс» и Экономический форум Санкт-Петербурга. Основными темами обсуждения стали сотрудничество Италии и России в сфере инноваций, индустрии, моды и туризма.