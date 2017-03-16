Магас, 16 марта, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Ингушского школьника доставили в больницу после того, как его избила мать одноклассника. 48-летняя женщина нанесла побои такой силы 9-летнему мальчику, что он получил серьезные травмы — у ребенка подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Т. Гиппиус. Врач с мальчиком. 1930

Происшествие произошло в городском поселении Сунжа 14 марта. Информация об инциденте поступила в 19:40 из травматологического отделения Сунженской центральной районной больницы. По факту нанесения побоев несовершеннолетнему в ОМВД инициирована проверка, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе МВД по региону. Устанавливается степень причиненного здоровью ребенка вреда и обстоятельства совершенного преступления.

В настоящее время мальчик направлен на амбулаторное лечение. По результатам доследственной проверки жестокая родительница будет привлечена к ответственности.

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В Чечне няню уличили в избиении полуторогодовалого ребенка

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жительницы региона, которая отхлестала по щекам ученика 10 класса, якобы оскорблявшего ее дочерей. В Чечне на прошлой неделе попала в поле зрения правоохранителей няня, которая наносила побои полуторагодовалому ребенку.