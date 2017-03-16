Амман, 16 марта, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II и советник президента США Дональда Трампа Джейсон Гринблатт провели переговоры о возрождении израильско-палестинских мирных переговоров, сообщает Associated Press.

World Economic Forum Абдалла II ибн Хусейн

Король Абдалла играл ключевую роль в качестве посредника на переговорах между Палестиной и прежней администрацией президента США.

Гринблатт заявил, что США будут «делать все возможное» для окончания израильско-палестинского конфликта, чтобы позволить двум государствам мирно сосуществовать.

Ранее, 15 марта, Гринблатт провел встречу с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, на которой призвал его «прекратить провокации».

Президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника, считается «другом Израиля», он уже пообещал пересмотреть резолюцию СБ ООН №2334, запрещающую «поселенческую активность» Израиля на территории Палестины.

Данная резолюция была принята Советом Безопасности ООН в то время, когда президентом США был Барак Обама, американская сторона не воспользовалась своим правом вето, чтобы блокировать данный документ.