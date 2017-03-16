Барнаул, 16 марта, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Алтайский край готовится к паводку, который может оказаться сильнее разрушительного наводнения 2014 года, поэтому все заместители и руководители краевых ведомств в правительстве Алтайского края не смогут уйти в отпуска, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года. Об этом, как сообщается на официальном сайте региона, распорядился губернатор Александр Карлин. Такое же решение он настоятельно порекомендовал принять главам администраций городских округов и муниципальных районов.

Светлана Шаповалова Горный Алтай

Напомним, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей.

Сайт Алтайского края Наводнение в Алтайском крае. 2014 год

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«Мои заместители, руководители краевых ведомств вплоть до снятия всех угроз также будут находиться на местах, работать в особом режиме, который вводится в случае стихийных бедствий. Мы готовы при необходимости к эвакуации не только населения, но и скота, сельхозтехники. Создаются запасы кормов и необходимые условия для содержания животных. Подлежит защите инфраструктура: дороги, мосты, объекты социальной сферы. Ведь наша задача — сохранить основы жизнедеятельности в территориях и нормальные условия жизни населения в дальнейшем», — заявил губернатор, выступая накануне в программе радио «Комсомольская правда».

Вывод о том, что грядущий паводок будет более тяжелым, чем разрушительный разлив рек в 2014 году, глава региона сдал в связи с тем, что и в Приобье, и в степной части региона запасов снега сегодня скопилось в 2−2,5 раза больше обычного.

«Примерно такая же картина в Республике Алтай, откуда к нам приходит значительное количество воды особенно в период второй волны паводка. Стоит уточнить, что первая волна паводка — это вода с нашей территории. Вторая волна — тот объем, который спускается к нам с гор. В 2014 году к таянию снега и ледников в Горном Алтае добавились недельные ливни. Все это вместе и создало тот огромный вал воды, пришедший к нам по течению», — пояснил губернатор.

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По словам главы края, серьезный паводок в этом году угрожает и другим приобским регионам — Новосибирской и Томской областям.

«Я регулярно общаюсь с моими коллегами и понимаю, что в Западной Сибири в целом ситуация будет очень сложной. Мы обязаны готовиться к паводку более тщательно. Работа уже началась и ни на минуту не прекращается», — подчеркнул Александр Карлин.

По его словам, согласно оптимистичному прогнозу, в зону подтопления попадет более 50 населенных пунктов — это 20 муниципальных образований, где проживает 22 тысячи человек. А если же вторая волна будет чрезвычайно сильной, то в зоне подтопления могут оказаться уже 128 населенных пунктов, — это 24 муниципалитета, более 13 тысяч жилых домов, 37 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле резкое потепление и активное таяние снега ожидают с 20 марта. Готовность спасательных формирований к реагированию на возникновение различных угроз уже оценил глава МЧС России Владимир Пучков, побывав на Алтае в начале февраля 2017 года с рабочим визитом. Он поручил предоставить Алтайскому краю специальную спасательную технику для борьбы с весенним паводком: судна на воздушных подушках, а также дополнительные плавсредства.

В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов региона, но последствия не были столь катастрофичными. Паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.