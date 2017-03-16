Москва, 16 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Подразделение сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России (МПЦ ВС РФ) прибыло в Сирию для оказания помощи в гуманитарном разминировании древнего города Пальмира, сообщили в Минобороны РФ.

Пальмира

В первую очередь российские специалисты противоминного центра разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также разминируют историческую часть Древней Пальмиры.

Помимо штатных средств в ходе разминирования впервые будут испытаны на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов.

Всего в Пальмиру переброшены более 150 специалистов сводного отряда МПЦ ВС РФ и 17 единиц специальной техники.

В состав отряда, помимо саперных подразделений, включено кинологическое подразделение с минно-разыскными собаками.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Кроме того, для жителей разрушенных городов Сирии самолетами доставляется гуманитарная помощь. Так, на текущей неделе Россия передала в общей сложности 12,5 тонны гуманитарной помощи.