Люберцы, Московская область, 16 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Наблюдать за досрочными выборами в Московской области будут мониторинговые группы. Они уже сформированы, заявила председатель избирательной комиссии региона Ирина Коновалова, передает «Радио 1».

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«Общественная палата Подмосковья во взаимодействии с уполномоченным по правам человека в Московской области будет организовывать работу мониторинговых групп и поддерживать нас в работе с избирателями и наблюдателями», — сказала Коновалова.

Напомним, такие группы были опробованы и хорошо себя зарекомендовали во время Единого дня голосования в 2016 году.

Как сообщает ИА REGNUM, 25 марта 2017 года в Московской области пройдут выборы депутатов Совета депутатов городского округа Красноармейск седьмого созыва, депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы первого созыва, депутатов Совета депутатов городского округа Павловский Посад первого созыва, депутатов Совета депутатов Рузского городского округа первого созыва и досрочные выборы главы городского поселения Родники Раменского муниципального района.