Калуга, 16 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя городского головы Виталия Швеца. Чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом 16 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Калужской области.

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По данным ведомства, в 2006 году Швец, используя должностное положение, путем обмана подчиненных, совершил хищение муниципального имущества, а именно двухкомнатной квартиры, расположенной на улице Баррикад в Калуге, стоимостью 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем в квартире была сделана перепланировка и ремонт, и в ней стала проживать дочь Швеца, которая через два года продала это жилье. В 2007 году чиновник уволился из городской управы Калуги и покинул пределы Российской Федерации.

Между тем о совершенном Швецом хищении стало известно в 2010 году в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УВД. Тогда же в отношении Швеца было возбуждено уголовное дело. Следователь предъявил бывшему чиновнику заочное обвинение и объявил его в международный розыск.

В 2016 году обвиняемый Виталий Швец был задержан сотрудниками Интерпола в болгарском городе Варна и экстрадирован в Калугу.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал и частично возместил причиненный ущерб. В ближайшее время Виталий Швец, который содержится под стражей, предстанет перед судом.

Напомним, в 2016 году калужским региональным управлением СКР было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица. Также, в 2016 году направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении 8 должностных лиц органов местного самоуправления.