Пекин, 16 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 16 марта 2017 года паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8862 юаня за доллар. Таким образом, ЦБ КНР укрепил национальную валюту сразу на 0,36%.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление китайской валюты произошло вскоре после выступления премьер-министра Госсовета КНР Ли Кэцяна, который заявил, что финансовая стабильность страны исключает возможность системных рисков, поскольку «страна имеет в своем распоряжении множество вариантов политических решений».

Осознавая потенциальные риски в финансовом секторе, Ли заявил, что правительство относится к ним со всей серьезностью и принимает меры по их предотвращению и купированию, подвел итог китайский премьер. Власти КНР по-прежнему оптимистично смотрят на будущее юаня и не сомневаются в потенциале национальной валюты, пишет «Синьхуа».

Согласно последним данным, опубликованным Государственным статистическим бюро и Главным таможенным управлением КНР, экономика страны постепенно стабилизируется. Промышленное производство выросло на 6,3% в январе-феврале в сравнении с прошлогодними показателями, в то время как рост инвестиций в основной капитал ускорился до 8,9% за тот же период

Оптимизм китайских коллег не разделяют экономисты из США и Европы, подозревающие Пекин в теневой монетарной политике, которая может угрожать мировой экономике. Власти КНР отрицают подобные заявления, считая их беспочвенными.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 15 марта курс юаня к доллару США составил 6,9115.