Москва, 16 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«16 марта Владимир Путин выступит на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также встретится с членами бюро РСПП», — сообщили в пресс-службе.

Съезд открылся 13 марта и продлится четыре дня. Мероприятие проходит в рамках X Недели российского бизнеса.

Мероприятие проводится с целью улучшить совместную работу бизнеса и государства. Ожидается, что в ходе съезда удастся сформировать предложения по направлениям такого взаимодействия.

«На мероприятии будут обсуждаться вопросы экономической повестки, в частности совершенствования налоговой нагрузки на бизнес и устранения административных барьеров», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Путин также принимал участие в прошлогодних мероприятиях РСПП — в ходе IX Недели российского бизнеса.