Киев, 16 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Переезд людей из ДНР и ЛНР на Украину — это «дополнительная прививка против российской пропаганды», заявил Петр Порошенко, передает «Зеркало недели» со ссылкой на пресс-службу президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Президент Украины прокомментировал украинским телеканалам ситуацию с контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе. По его словам, закрывать КПВВ не будут, даже наоборот, Украина планирует увеличить число пунктов пропуска жителей республик на территорию Украины.

Порошенко положительно высказался о практике переезда людей из ДНР и ЛНР на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Радикалы требуют полного запрета на торговлю между республиками и Украиной. Позже организаторы решили расширить блокаду, оккупировав железнодорожное сообщение Украины с Россией, также требуя полного прекращения торговых отношений.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложению президента Украины Петра Порошенко принял решение о прекращении перемещения грузов автомобильным и железнодорожным транспортом через линию разграничения в Донбассе.

Прекращение сообщения будет действовать до тех пор, пока власти Донецкой и Луганской Народных Республик «не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные украинские производства», — заявил Порошенко.