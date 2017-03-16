Москва, 16 марта, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 15 марта открылись снижением по доллару и евро. В ожидании результатов заседания FOMC торги проходили в узких диапазонах, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллар/рубль крутился вокруг уровня 59,05 руб., курс евро — вокруг уровня 62,75 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Комитет открытого рынка ФРС США повысил основную процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 0,75−1,00%. За это решение проголосовали девять членов комитета, один (Н.Кашкари — Neel Kashkari) высказался против повышения. В 2017 году ожидается еще два повышения ставки.

Так как повышение ставки было заложено в цене рынком, то после оглашения решения ФРС США и выступления Дж. Йеллен доллар подешевел по всему рынку. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 4,11%, до 2.495%. Курс доллара снизился до 58,39 руб., курс евро — до 62,60 руб.

Сегодня, 16 марта, баррель Brent стоит $52,13 (+0,44%). Все попытки иностранных валют двинуться в северном направлении претерпели неудачу. Высокий спрос на российские активы нивелирует негативный внешний фон. В среду Минфин на двух аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 45 млрд рублей. Спрос составил 156,4 млрд рублей и превысил предложение в 3,5 раза.

После заседания FOMC продавцы частично закрыли гэп от 9 марта. 16 марта ожидается его полное закрытие. На фоне восстановления цен нефть и общего ослабления доллара продавцы будут стараться как можно быстрее вернуть курс к уровню 58 руб. В этом случае, кто открывал длинные позиции по доллару, придётся закрыть. По паре евро/рубль цель — 62,16 руб.