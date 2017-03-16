Киев, 16 марта, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Хрущев настоял на передаче Крыма Украине для восстановления хозяйства, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Апостроф».

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

Бывший президент рассказал, что передача Крыма произошла, когда Никита Сергеевич и редактор газеты «Известия» Аджубей, муж дочери Хрущева, посетили полуостров примерно в 1953 году.

Как только генсек высадился в Крыму, на него «тут же напали местные люди», и тогда он поехал в Киев, говорит Кравчук, где и настоял на том, чтобы первый секретарь ЦК КП Украины Александр Кириченко «взял Крым себе».

Кравчук сообщает, что решение отдать Крым было принято, так как «Украина может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство».

Напомним, передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР в 1954 году. По поводу причин передачи мнения разнятся, помимо версии о личной инициативе Никиты Сергеевича Хрущева, есть и другие.

Так, украинский историк Юрий Шаповал считает, что решающую роль в передаче сыграли Маленков, Ворошилов, Каганович и другие влиятельные члены Президиума ЦК КПСС.

Историк Марк Крамер считает, что Хрущев пытался увеличить долю русского населения в составе Украины, не давая развиваться украинскому национализму.

Добавим, что в 2014 году в Крымской речи В. В. Путин заявил, что инициатором передачи Крыма Украине «был лично Хрущев».