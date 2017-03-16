Москва, 16 марта, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Вхождение Крыма в состав России, по мнению большинства российских граждан, принесло стране большую пользу. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса ВЦИОМ, пишет 16 марта газета «Известия».

Архип Куинджи. Крым. Южный берег. 1887

Уточняется, что большинство граждан России поддерживало возвращение Крыма с самого начала. В 2017 году количество таких людей достигло наибольшего значения.

По данным социсследования, утверждение «Крым — это Россия» поддерживают 97% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются лишь два процента.

78% российских респондентов отмечают, что вхождение Крыма в состав РФ принесло большую пользу. В 2016 году людей с таким мнением насчитывалось 60%.

Сейчас негативные последствия в присоединении Крыма видят 13%. Девять процентов не смогли дать оценку по этому вопросу.

В том, что вхождение Крыма в состав России принесло большую пользу для жителей полуострова, уверены 89%. Пять процентов сочли этот шаг вредным.

Большинство опрошенных не считают, что вошедшим в состав РФ Севастополю и Крыму нужно дополнительное финансирование по сравнению с другими регионами. С необходимостью дополнительных дотаций согласны десять процентов.

Напомним, три года назад в Крыму и Севастополе прошёл референдум, по результатам которого территории вошли в состав России.

За воссоединение Крыма и Севастополя с Россией на референдуме проголосовало 96,77% крымчан (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%).