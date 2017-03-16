Лондон, 16 марта, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В Лондоне открыта выставка, посвященная Валентине Терешковой, об этом 14 марта сообщила «Российская газета».

A.Savin Валентина Терешкова

Выставка называется «Валентина Терешкова: первая женщина в космосе». В её открытии принимает участие сама Валентина Владимировна, она уже провела встречу с журналистами.

«Очень важно, что британцы могут познакомиться, как начиналась пилотируемая космонавтика в нашей стране. Труд космонавтов и техника представлены на этой выставке. Я надеюсь, что интерес будет и у молодежи, и у более взрослого населения», — сообщила журналистам Терешкова.

За первый час работы выставку посетили несколько сотен жителей Лондона.

После открытия состоялся показ фильма, который был подготовлен специально к 80-летнему юбилею первой женщины-космонавта.

Выставка будет работать до 16 сентября.

Напомним, Валентина Терешкова является первой в мире женщиной-космонавтом, 16 июня 1963 года совершила одиночный космический полет, самостоятельно пилотируя корабль, она до сих пор является единственной в мире женщиной, которая осуществила полет в одиночку. 6 марта 2017 года Валентине Терешковой исполнилось 80 лет.