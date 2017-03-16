Орск, Оренбургская область, 16 марта, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Оренбургская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды 6 тыс. 639 литров спирта. Стоимость выявленной партии товара — более 3,9 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь таможни Ирина Старостина.

espensorvik Спирт

При прохождении пограничного контроля на пункте пропуска «Орск» водитель грузовика, следовавшего из Казахстана, заявил, что в автомобиле отсутствуют какие-либо товары. Однако в ходе пограничного контроля в прицепе-цистерне был обнаружили потайной люк. Под ним оказалось спрятано 30 пластиковых бочек с жидкостью.

Автомобиль с прицепом и бочки изъяли, а пробы содержимого из бочек отправили на экспертизу. По заключению специалистов, жидкость, перемещаемая в бочках, — спирт этиловый ректификованный неденатурированный из пищевого сырья с объёмной долей спирта более 80%.

Отметим, согласно постановлению правительства РФ, спирт этиловый с концентрацией спирта более 80% относится к стратегически важным ресурсам. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется на основании лицензии. Оборот алкогольной продукции без маркировки акцизными марками запрещен.

В ходе доследственной проверки был установлен организатор контрабандного перемещения товара через государственную границу Российской Федерации. Оренбургской таможней в отношении владельца товара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»).