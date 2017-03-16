Якутск, 16 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. В Якутии продолжают обсуждать вопрос приватизации 10% акций компании АЛРОСА-Нюрба. Жители района уверены, что их должны оставить муниципалитету, и даже намерены обратиться в суд с требованием этот пакет сохранить. В ответ их убеждают, что суд не поможет, акции муниципалитету не принадлежат, да и ничего страшного в отчуждении этих ценных бумаг нет. Свои мнения на эту тему депутаты, эксперты и представители правительства региона высказали в рамках программы «Один из нас» на НВК Саха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат республики Юрий Григорьев считает отчуждение этих акций как минимум несвоевременным. По его данным, с ноября стоимость одной акции «АЛРОСА-Нюрба» снизилась на 25%. Жители района однозначно против приватизации и озвучили своё мнение в обращении в администрацию президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что вопрос отчуждения акций выносился на обсуждение Госсобрания республики с формулировкой «передача в залог», и деньги должны были получить (а значит, и вернуть потом) ГУП ЖКХ и авиакомпания «Якутия». В том, что их потом удастся забрать из залога, депутаты усомнились.

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«Есть больные вопросы, они касаются формата: каким образом передавать пакеты акций, по каким ценам и обязательствам. В залог по ЖКХ — это страшно. У жителей есть существенные опасения, что по такому залогу возникают большие риски. Население однозначно против, так как боится отторжения этих акций», — объяснил Юрий Григорьев.

Информацию о том, что компания существует номинально, он прокомментировал так: «Организация работает, её необходимо развивать, если она существует номинально — наполнить её деньгами».

Депутат Евгения Григорьева напомнила, что акции АЛРОСА-Нюрба находятся в собственности у государства, а не у муниципалитета.

«На сегодня и население, и наши депутаты постоянно говорят о том, что республике нужны новые школы, расселение аварийного жилья, реализация майский указов, и возникают вопросы с финансированием этих потребностей. Приватизация является одним из источников и в то же время инструментом для привлечения инвестиций. Активы — это товар, который оборачивается. Продавая, привлекая новых инвесторов, создаём новые рабочие места и обеспечиваем также поступление налогов», — уверена Григорьева.

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Она также подчеркнула, что не видит ничего страшного в приватизации акций АЛРОСА-Нюрба, так как республика придерживается жёсткой политики сохранения госконтроля в большой АЛРОСА, которая, в свою очередь, влияет на дочерние и зависимые общества. Что касается намерения жителей Нюрбинского района вообще забрать акции АЛРОСА-Нюрба себе, то сделать это безвозмездно невозможно, уверена депутат. «Только если их выкупать», — подчеркнула также Евгения Григорьева.

Председатель якутского филиала «Российского общества оценщиков» Сергей Замотаев пояснил, что в таком случае цена одной акции составит 163,5 тыс. рублей, а общая стоимость 10%-ного пакета, по предварительной экспресс-оценке, — порядка 14−16 млрд.

Если говорить о намерении жителей обратиться в суд, то, по мнению заместителя председателя Госсобрания республики Ольги Балабкиной, это бесполезно: «Чьи нарушены права? Муниципалитета? Нет. Граждан? Нет, так как они тоже не имеют прав на эти акции. У такого иска судебной перспективы нет», — уверена она.

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Депутат Иван Шамаев уверен, что если сейчас отступиться от этих 10% акций, то потом уже будет сложнее удержать ценные бумаги большой АЛРОСА, 8% которых принадлежат муниципалитетам республики и могут быть проданы к 2019 году.

«Пугают тем, что компания формальная. Так давайте заставим АЛРОСА, чтобы они туда деньги вложили. Руководящий аппарат должен работать нормально. Компания напрямую руководит, а потом говорят, что у АЛРОСА-Нюрба только лицензия. Это и есть политика АЛРОСА, против которой мы должны бороться», — сказал также Иван Шамаев.

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Ещё одним аргументом против отчуждения этих акций он назвал то, что такими темпами скоро республике продавать уже будет нечего.

«То строить, это строить, а значит, нужно и то, и это продавать. У нас уже не много осталось. А когда продадим — что потом будете предлагать? Может подумать о том, что мы не так управляем? В чьей бы собственности компания ни была, её продавать не надо. Наша исполнительная власть иногда принимает вот такие скоропалительные и очень ошибочные решения. Мы всё время как бедные родственники перед АЛРОСА, хотя мы являемся хозяевами на этой территории. Надо свою позицию не то чтобы диктовать, но хотя бы согласовывать», — заметил депутат.

Министр финансов региона Валерий Жондоров заверил присутствующих, что о латании дыр бюджета речи не идёт, заявив, что «движение к рыночной экономике предполагает приватизацию там, где это необходимо государству и не влияет на деятельность компании».

«Это называется оптимальное распределение интересов и прав собственников как государства, так и субъектов рынка, которые управляют этими производственными процессами», — сказал также министр, пояснив, что цели правительства — обеспечить расширение налогооблагаемой базы за счёт привлечения инвестиций.

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«Кесарю — кесарево, слесарю — слесарево», — резюмировал депутат Виктор Фёдоров, выразив уверенность в необходимости освобождения рынков для бизнеса и создания условий для коммерсантов путём передачи госактивов в частные руки. Он также надеется, что доля АЛРОСА в наполнении регионального бюджета будет сокращаться, и через несколько лет акции компании можно будет продавать.

«В перспективе мы и из большой АЛРОСА уйдём лет через 10−20, когда она будет составлять 5−7% налоговых поступлений в республике. Не задача государства — зарабатывать деньги. Приоритеты — здравоохранение, образование, безопасность, благоустройство и так далее. Государство получает налоговые отчисления и создаёт условия для коммерсантов, чтобы они работали», — напомнил Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, вынесение вопроса передачи в залог 10% акций АЛРОСА-Нюрба на рассмотрение депутатов региона в ноябре 2016 года повлекло за собой целую цепь событий. Противостоять этому намерению парламентарии и глава Нюрбинского района Борис Попов стали уже на заседании профильного комитета. В итоге на сессию Госсобрания вызвавший всплеск возмущения вопрос выносить не стали, оставив право принимать по нему решение главе региона Егору Борисову. А в декабре 2016 года глава муниципалитета был задержан за превышение полномочий. Жители района уверены, что истинной причиной его ареста стало именно нежелание продавать эти акции, и требуют на митингах Бориса Попова освободить.

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