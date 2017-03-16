Амстердам, 16 марта, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Большинство голосов в ходе выборов в парламент Нидерландов избиратели отдали праволиберальной «Народной партии за свободу и демократию», возглавляемой голландским премьер-министром Марком Рютте, сообщает Agence France-Presse.

Congress of local and regional authorities Выборы

По предварительным подсчётам, партия Рютте заручилась поддержкой 54% избирателей. В результате ей достанется 32 из 150 мест в голландском парламенте.

Явка на выборах составила 81%. Всего в нижней палате голландского парламента 150 мест.

19 мест в парламенте получит возглавляемая противником ислама, депутатом Гертом Вилдерсом крайне правая «Партия свободы».

Также в выборах участвовали центристская партия «Христианско-демократический призыв» и либеральная партия «Демократы-66» (во главе с Александром Пехтолдом).

Напомним, голосование завершилось накануне, 15 марта. Вилдерс публично признал своё поражение на выборах.

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Как сообщил член Совфеда Алексей Пушков, партия Вилдерса также показала свою силу, несмотря на победу партии премьер-министра.