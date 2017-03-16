Барнаул, 16 марта, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Алтайские учены изобрели прототип «электронного носа»: проект под названием «LifeNose. Инновационный, недорогой и портативный биомедицинский инструмент, способный диагностировать заболевание у людей в неинвазивной форме» стал одним из полуфиналистов конкурса инновационных проектов регионального этапа стартап-тура «Открытые инновации», который сегодня, 16 марта, начинает свою работу в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба Алтайского госуниверситета.

Светлана Шаповалова Алтай

Проект разработал Фабио Рищика — преподаватель физико-технического факультета Алтайского государственного университета, специализирующийся на клинической инженерии, выпускник старейшего итальянского вуза — Университета Триеста (Trieste University).

«Многие заболевания отличаются характерным запахом, который может быть уловлен с дыханием пациента. Цель нашего проекта заключается в разработке портативного, недорогого и неинвазивного биомедицинского прибора, который сможет диагностировать, например, рак лёгких, анализируя человеческое дыхание», — пояснил разработчик.

Сам прибор ученый сравнил с прототипом «электронного носа», который состоит из восьми различных газовых датчиков, а также датчика влажности и температуры, и микроконтроллера.

Алтайские исследователи подчеркивают, что существующие в настоящее время коммерческие приборы, использующие принцип «электронного носа» имеют ограниченные возможности анализа дыхания человека, а портативный недорогой инструмент, способный распознавать наличие биомаркеров различных заболеваний в малых концентрациях, пока не создан.

Алтайский «электронный нос» будут анализировать, главным образом, уровни ацетона, алканов (бутан, гексан и 2-метилгексан) и 1-метилнафталина — веществ, известных как биомаркеры диабета, рака легких и туберкулеза легких соответственно.

«Быстрое выявление этих заболеваний имело бы огромное значение в клинической практике, как с точки зрения неинвазивного лечения, так и для резкого сокращения затрат, связанных с процедурой анализа», — пояснил Фабио Рищика.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одним проектом, вошедшим в полуфинал конкурса перспективных инновационных проектов регионального этапа стартап-тура «Открытые инновации», стал проект под названием «Разработка противоопухолевого иммунотерапевтического препарата».

Известно, что за основу разрабатываемого учеными препарата взят фибронектин — устойчивый к различного рода вредным воздействиям белок, который способен выступить в качестве «курьера» по доставке лекарственного препарата в пораженную опухолью клетку человека.