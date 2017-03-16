Киев, 16 марта, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Киев намерен требовать введения санкций против российских предприятий, осуществляющих закупки продукции предприятий, национализированных властями Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

torange.biz Санкции против России

«Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в РФ, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий РФ», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, с 1 марта, в соответствии с распоряжением главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, на почти 40 предприятиях, находящихся на территории региона, введено внешнее управление. Захарченко заявил о том, что запущен процесс национализации этих предприятий. Такая мера стала следствием блокады Донбасса, осуществленной украинскими радикалами.

Ранее они полностью перекрыли железнодорожное сообщение между ЛНР и ДНР и Украиной. Таким образом, Киев лишился почти трети необходимого ему донбасского угля, что привело к развитию энергетического кризиса в стране. В феврале правительство Украины объявило режим чрезвычайной ситуации в энергетике, резко ограничив предприятия в потреблении энергии.

Позже организаторы блокады решили расширить ее, взяв под контроль железнодорожное сообщение Украины с Россией и требуя полного прекращения торговых отношений. Республики Донбасса, потерявшие рынки сбыта, понесли экономический ущерб. Их руководство решило переориентировать экспорт на Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Порошенко заявил о том, что с организаторов блокады Донбасса будут требовать денежную компенсацию за экономический ущерб Украине.

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