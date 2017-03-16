Нью-Йорк, США, 16 марта, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Экс-кандидат от Демократической партии на прошедших президентских выборах в США Хиллари Клинтон рассматривает возможность баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом в среду, 15 марта, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Defense.gov Хиллари Клинтон

«Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон недавно провела ряд встреч с людьми, связанными с властями города Нью-Йорка, что свидетельствует о том, что она, по всей видимости, рассматривает возможность участия в выборах градоначальника», — говорится в сообщении.

Источники портала считают, что Клинтон пытается узнать у своего ближайшего окружения, кто поддержит ее кандидатуру на выборах, а кто нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла на президентских выборах в США, которые состоялись 8 ноября 2016 г. Оппонентом экс-госсекретаря США на выборах был кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

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