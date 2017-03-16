Рубцовск, Алтайский край, 16 марта, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Житель Рубцовска уличен в создании вооруженной банды и совершении девятнадцати серьезных преступлений. Преступная группировка более десяти лет промышляла в третьем по величине городе Алтайского края, совершая разбойные нападения, убийства, осуществляя подрывы самодельными бомбами подъездных дверей. Подробности преступлений сообщил накануне СУ СКР по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Рубцовск

Следствием установлено, что деятельность банды, состоящей из двух человек, началась в 2005 году с изготовления взрывного устройства. А использовано оно было 7 августа 2005 года для подрыва вблизи автомобиля с экипажем отдела вневедомственной охраны. Преступники намеревались завладеть оружием, но попытка была безуспешной: сотрудники милиции, несмотря на полученные ранения (от которых один из них скончался в автомобиле скорой помощи), успели вызвать наряд подкрепления.

В следующий раз самодельные бомбы были использованы 16 и 27 августа 2006 года. Следствием установлено, что главарь банды осуществил два подрыва самодельными взрывными устройствами входных дверей в подъезды многоквартирных жилых домов в Рубцовске только для того, чтобы испытать возможности взрывных устройств и проверить боеготовность группы.

Кроме того, 18 августа 2006 года банда с применением ножа и огнестрельного оружия совершила разбойное нападение на почтальона. Срезав с пояса сумку, они открыто похитили у женщины деньги в сумме более 12 тысяч рублей. Известно, что в дело вмешался случайный прохожий, который попытался пресечь преступление. Из подручных средств у него была только лопата. Именно она и спасла жизнь защитника, поскольку преступники произвели прицельный выстрел в голову: пуля попала в широкую часть садового инструмента.

В следующий раз преступники при помощи взрывного устройства решили ограбить не одного почтальона, а все городское почтовое отделение, но потерпели неудачу: 16 августа 2007 года изготовленное взрывное устройство не сработало. Уже спустя десять дней банда напала на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе Алтайского края, где также были использованы самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие. Тогда серьезно пострадала караульный на наблюдательной вышке.

Также следствием установлена причастность банды к разбойному нападению, совершенному в июне 2010 года на одной из автозаправочных станций Рубцовска. Жертвой стал водитель-экспедитор одного из предприятий, осуществлявший сбор выручки с торговых точек города. Бандиты его застрелили и завладели деньгами в сумме около 60 тысяч рублей.

Впоследствии, когда напарник главаря банды скончался, его место занял племянник главаря, который недавно освободился из мест лишения свободы. Нападения на почтальонов возобновились.

13 мая 2015 года банда напала и похитила у женщины денежные средства в сумме более 110 тысяч рублей, причинив ей телесные повреждения средней тяжести. Аналогичное преступление было совершено и 20 апреля 2016 года: тогда у почтальона похитили 120 тысяч рублей. Интересно, что череду жестоких преступлений помогла раскрыть тоже почтальон. В августе 2016 года бдительная женщина заметила мужчину, который на улице явно преследовал ее некоторое время, и успела сообщить об этом в полицию.

После задержания сотрудникам ГУ МВД России по Алтайскому краю и управления ФСБ России по Алтайскому краю удалось раскрыть эти тяжкие и особо тяжкие преступления, долгие годы остававшиеся нераскрытыми. В ходе проведения осмотра дома у обвиняемого были обнаружены взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, и у следствия есть уверенность, что спустя 11 лет лица, совершившие уголовно наказуемые деяния, в том числе лишившие жизни двух представителей силовых структур, вскоре предстанут перед судом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тело 44-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено на одной из АЗС в Рубцовске 16 июня 2010 года.