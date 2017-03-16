Ростов-на-Дону, 16 марта, 2017, 07:17 — ИА Регнум. На родине легендарной Фаины Раневской в Ростовской области все-таки будет создан музей имени актрисы. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Таганрога, уже разрабатывается концепция музея, специалисты занимаются сбором экспонатов.

ИА REGNUM Памятник Фаине Раневской в Таганроге

Идея создания музея в честь «королевы второго плана», как писали о Раневской в прессе, возникла ещё 30 лет назад, и принадлежала Иннокентию Смоктуновскому, который исполнил в 1987 году на сцене местного драмтеатра главную роль в спектакле «Иванов». Старинный особняк расположен на улице Фрунзе. Узнать его несложно: рядом с домом расположен памятник великой актрисе, на фасаде — мемориальная доска. Около 20 лет назад здесь гостил племянник Фаины Раневской, который родился в этом доме.

Проект музея был изготовлен шесть лет назад, но до открытия так дело и не дошло. Вопрос вновь был поднят только в прошлом году ввиду приближающегося чемпионата мира по футболу, а ведь именно Таганрог по праву считается культурной столицей Дона.

Вся необходимая документация для проведения реконструкции будущего музея, предположительно, будет окончена до конца этого года. После этого здесь начнут размещать личные вещи актрисы, редкие фотоснимки, письма. Посетители смогут узнать о том, как прошли детство и юность актрисы, о первых кинопробах, её окружении. Хранилище таганрогского музея-заповедника уже насчитывает более 500 экспонатов, связанных с именем Раневской.

«Мы надеемся, что музею удастся найти в Таганроге и Ростове отголоски того культурного генофонда, который соответствует укладу семьи Фельдман. Музейщикам предстоит большая исследовательская работа с архивами для уточнения тех или иных биографических фактов. Ведь и правильная дата года рождения великой актрисы была установлена недавно — не 1896, как общепринято считать, а 1895 год», — отметила заведующая историко-краеведческим музеем Галина Крупницкая.

Напомним, наряду с именем Фаины Раневской Таганрог связан с именем уроженца города — писателя, драматурга Антона Чехова.

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