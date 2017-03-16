Мюнхен, Германия, 16 марта, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер приедет в Москву, чтобы обсудить с российскими коллегами возможность прекращения двусторонних торговых санкций между Россией и ЕС.

Москва

«Я не хочу жить в мире, где страны облагают друг друга санкциями», — сказал политик 15 марта, накануне своего отъезда.

Но также ясно, что пока Россия не продвинется в рамках Минских соглашений, санкции не будут отменены, пишет t-online.

В последний раз немецкий политик встречался с президентов РФ Владимиром Путиным в феврале 2016 года. Хорст Зеехофер подчеркнул, что его поездка полностью согласована с канцлером ФРГ.

«Ангела Меркель в скором будущем сама встретится с российским президентом», — сказал премьер-министр.

На встрече в Москве его будет сопровождать делегация, состоящая не только из политиков, но также из представителей бизнеса.

Параллельно с его поездкой сама канцлер поедет в Вашингтон на встречу с лидером США Дональдом Трампом.

США и Россия являются важнейшими торговыми партнерами Германии, поэтому отношения с ними являются для ФРГ очень важными, отмечает издание.