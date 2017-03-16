Южно-Сахалинск, 16 марта, 2017, 07:06 — ИА Регнум. В суде Южно-Сахалинска продолжается судебный процесс по делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина. Бухгалтер свидетеля обвинения Анатолия Осадчего не смогла вразумительно ответить на вопросы защиты, адвокаты ходатайствовали привлечь свидетельницу к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иа Citysakh.ru В Южно-Сахалинске слушается уголовное дело экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина

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Сразу после перерыва адвокат Сергея Карепкина выступил с ходатайством об изменении его подзащитному меры пресечения и освобождении его из-под стражи. Суд ходатайство отклонил.

Выяснилось, что свидетель обвинения — бухгалтер двух компаний сахалинского рыбопромышленника Анатолия Осадчего Эльвира Лапина изначально должна была выступать в суде как свидетель защиты. Теперь, по странному стечению обстоятельств, она выступает на стороне обвинения, — сообщило ИА Citysakh.ru.

Адвокат Сергея Карепкина Ольга Воробьева обнаружила, что во всех банковских чеках, содержащихся в 92 томе уголовного дела, за разные годы, проставлен один и тот же номер чека. Представитель Сбербанка объясняет, что в настоящее время проверить движения денежных средств за исследуемые судом годы невозможно — информация подобного рода хранится только 5 лет.

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Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова попыталась выяснить у свидетеля Лапиной в чем секрет «избирательности ее памяти»: почему Лапина прекрасно помнит все банковские операции, причем, за давно прошедшие годы, но не может ответить ни на один вопрос защиты, касающийся того же периода. При рассмотрении дела не получается сопоставить уплаченные рыбопромышленником Анатолием Осадчим, у которого работала бухгалтером Лапина, налоги и выводимые на взятки денежные суммы. Лапина так и не смогла ответить на вопросы адвоката о расхождении между уплаченными Осадчим налогами, налоговыми декларациями и общим объемом полученных дивидендов.

Суд принял решение приобщить к делу показания свидетельницы Лапиной, данные ей ранее — в Басманном суде Москвы.

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин лично задал Лапиной конкретные вопросы и получил весьма пространные ответы. Неожиданно выяснилось, что о том, что снятые со счетов деньги Осадчий тратил на взятки, Лапина узнала только в 2015 году.

Мог ли Осадчий тратить деньги на личные нужды? Выяснилось, что вполне мог.

В ходе судебного заседания, стало понятно, что Эльвира Лапина путается в показаниях. Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова выступила с ходатайством о привлечении Лапиной к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, защита экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина обнаруживает в уголовном деле множество несоответствий. Среди вещдоков нет знаменитой ручки, а свидетели дают сомнительные показания. Ранее гособвинение настаивало на закрытии судебного процесса, сам Хорошавин заявил, что хочет, чтобы суд был открыт для общественности и журналистов. В деле экс-губернатора Сахалина 152 тома, 200 вещественных доказательств. По опросам, проведенным местными журналистами, жители Сахалина считают Хорошавина «негодяем», однако требуют, чтобы в суде были доказаны все его коррупционные деяния, а также, чтобы это стало достоянием общественности.