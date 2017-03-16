Китай «скинул» часть трежерис США в январе
Пекин, 16 марта, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Китай сократил количество казначейских ценных бумаг США в январе текущего года после увеличения их объема на 9,1 млрд долларов США месяцем ранее, передает 16 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Министерства финансов США.
Китай «сбросил» американские трежерис на сумму $7,3 млрд в январе текущего года, снизив общий объем удерживаемых ценных бумаг до $1,011 трлн.
Как заявил директор Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань, курс китайской валюты стабилизируется в этом году, на фоне укрепления глобальной экономики и уверенности в перспективах роста китайской экономики. Он также отметил, что падение обменного курса китайской валюты является нормальным явлением.
Япония, которая обгоняет Китай в роли крупнейшего держателя американских ценных бумаг, увеличила запасы трежерис на $11,7 млрд до общего объема $1,1025 трлн в январе.
К концу января общемировой объем американских казначейский ценных бумаг у иностранных держателей упал с декабрьского показателя в $6,0039 трлн до $5,9561 трлн, сообщает издание.