Пекин, 16 марта, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Китай сократил количество казначейских ценных бумаг США в январе текущего года после увеличения их объема на 9,1 млрд долларов США месяцем ранее, передает 16 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Yoshi Canopus Штаб-квартира Bank of China (Пекин, Китай)

Китай «сбросил» американские трежерис на сумму $7,3 млрд в январе текущего года, снизив общий объем удерживаемых ценных бумаг до $1,011 трлн.

Как заявил директор Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань, курс китайской валюты стабилизируется в этом году, на фоне укрепления глобальной экономики и уверенности в перспективах роста китайской экономики. Он также отметил, что падение обменного курса китайской валюты является нормальным явлением.

Япония, которая обгоняет Китай в роли крупнейшего держателя американских ценных бумаг, увеличила запасы трежерис на $11,7 млрд до общего объема $1,1025 трлн в январе.

К концу января общемировой объем американских казначейский ценных бумаг у иностранных держателей упал с декабрьского показателя в $6,0039 трлн до $5,9561 трлн, сообщает издание.