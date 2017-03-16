Берлин, 16 марта, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Незадолго до начала пресс-конференции по итогам года несколько офисных помещений филиалов немецкой компании Audi подверглись обыску, пишет Die Zeit. Это произошло из-за подозрений компании в мошенничестве и незаконной рекламе.

Frank Derks Символика Audi

По словам владельца офисных помещений Руперта Штадлера, в обыске участвовали около 80 прокуроров и сотрудников правоохранительных органов. Началось все за три часа до начала конференции, осмотрели даже частные квартиры сотрудников компании. Таким образом, было проверенно девять офисов Audi в трех федеральных землях ФРГ: Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии.

Согласно отчету следователей, речь идет о действиях Audi на рынке в США. Инженеры скрыли от американских властей реальные результаты испытаний выброса вредных веществ в атмосферу. Ранее эксперты Управления по атмосферным ресурсам штата Калифорния обнаружили функцию в программном обеспечении на автомобилях компании, которая применялась для фальсификации показателей выбросов вредных веществ.

Официальный представитель Audi прокомментировал: «Мы готовы сотрудничать с властями, поскольку сами интересуемся раскрытием таких фактов».