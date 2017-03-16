Пекин, 16 марта, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Китай занимает верхнюю позицию среди стран, чьи студенты изучают бирманский язык в Янгонском университете иностранных языков (UFL) в Мьянме, привлекающем большое количество иностранных студентов, сообщает 16 марта агентство «Синьхуа» со ссылкой на СМИ Мьянмы.

Axel Rouvin Китайские студенты

Привлекательность бирманского языка обуславливается хорошими деловыми перспективами в Юго-Восточной Азии, которые дает знание этого языка, сообщает агентство, цитируя заявление руководства университета.

Число иностранных студентов, изучающих бирманский язык достигло 250 в текущем учебном году, в том числе 112 студентов прибыли из Китая. Сразу после Китая по количеству обучающихся языку студентов сразу идут Южная Корея, Япония, Таиланд, Индия, Вьетнам, Лаос, Бангладеш, Италия, Мексика и США.

Кроме того, около 400 студентов UFL проходят курс китайского языка, 440 — английского, более 600 — японского, 450 — французского, 324 — немецкого и 28 — итальянского, говорится в публикации.

Напомним, что Мьянма является довольно крупным государством Юго-Восточной Азии. Оно имеет общую с Китаем границу, на которой в настоящее время происходят беспорядки. Вооруженные столкновения начались 6 марта в главном городе Лауккай в районе столицы Коканга в северном штате Шан. Ключевыми сторонами конфликта являются развязавшая конфликт Армия национального демократического альянса Мьянмы (состоящая в основном из этнических китайцев) и правительственные войска.