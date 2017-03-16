Красноярский край, 4 декабря, 2007, 13:11 — ИА Регнум. В повестку ближайшей сессии Законодательного собрания Красноярского края будет внесен законопроект "О Правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства". Такое решение было принято 4 декабря на заседании комитета по природным ресурсам и экологии.

По словам заместителя губернатора Красноярского края Андрея Гнездилова , представившего депутатам законопроект, данный законопроект замыкает перечень нормативных актов, принимаемых органами государственной власти края во исполнение норм Лесного кодекса РФ. Как пояснил Гнездилов, разработчики законопроекта постарались свести к минимуму дублирование норм федерального законодательства. "Законопроектом предусмотрено, что ведение охотничьего хозяйства является предпринимательской деятельностью, что охота на лесных участках осуществляется в соответствии с ФЗ "О животном мире" и Лесным кодексом РФ. Кроме того, в законе указано, какие участки и на каком основании могут быть предоставлены для ведения охотничьего хозяйства", - сказал он.

Новый законопроект направлен на конкретизацию понятия услуг. В частности к услугам законопроектом отнесены организация проведения охот; содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; предоставление в пользование оборудованных мест стоянок для транспорта; предоставление лесных ресурсов (пищевые, лекарственные, недревесные лесные ресурсы, дрова) лицам, осуществляющим охоту; предоставление в пользование временных строений и благоустроенных лесных участков. Кроме этого законопроектом предусмотрено право арендаторов по осуществлению комплекса мероприятий, связанных с использованием этого лесного участка. В число этих мероприятий входит строительство временных строений и благоустройство лесных участков, строительство и содержание в надлежащем состоянии лесных дорог и мест стоянок автотранспорта, регулирование численности диких животных, ведение подсобного хозяйства, профилактике возникновения массовых инфекционных и инвазионных заболеваний при обращении с животными.

"Фактически данные положения законопроекта, с учетом действующей примерной формы договора аренды установленной Правительством, позволили бы в полной мере урегулировать отношения сторон по использованию лесного участка для ведения охотничьего хозяйства", - заявил Гнездилов.

Депутаты приняли решение внести законопроект на рассмотрение ближайшего заседания сессии Законодательного собрания Красноярского края.