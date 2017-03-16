Красноярский край, 4 декабря, 2007, 13:11 — ИА Регнум. В повестку ближайшей сессии Законодательного собрания Красноярского края будет внесен законопроект "О Правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства". Такое решение было принято 4 декабря на заседании комитета по природным ресурсам и экологии.

По словам заместителя губернатора Красноярского края Андрея Гнездилова, представившего депутатам законопроект, данный законопроект замыкает перечень нормативных актов, принимаемых органами государственной власти края во исполнение норм Лесного кодекса РФ. Как пояснил Гнездилов, разработчики законопроекта постарались свести к минимуму дублирование норм федерального законодательства. "Законопроектом предусмотрено, что ведение охотничьего хозяйства является предпринимательской деятельностью, что охота на лесных участках осуществляется в соответствии с ФЗ "О животном мире" и Лесным кодексом РФ. Кроме того, в законе указано, какие участки и на каком основании могут быть предоставлены для ведения охотничьего хозяйства", - сказал он.

Новый законопроект направлен на конкретизацию понятия услуг. В частности к услугам законопроектом отнесены организация проведения охот; содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; предоставление в пользование оборудованных мест стоянок для транспорта; предоставление лесных ресурсов (пищевые, лекарственные, недревесные лесные ресурсы, дрова) лицам, осуществляющим охоту; предоставление в пользование временных строений и благоустроенных лесных участков. Кроме этого законопроектом предусмотрено право арендаторов по осуществлению комплекса мероприятий, связанных с использованием этого лесного участка. В число этих мероприятий входит строительство временных строений и благоустройство лесных участков, строительство и содержание в надлежащем состоянии лесных дорог и мест стоянок автотранспорта, регулирование численности диких животных, ведение подсобного хозяйства, профилактике возникновения массовых инфекционных и инвазионных заболеваний при обращении с животными.

"Фактически данные положения законопроекта, с учетом действующей примерной формы договора аренды установленной Правительством, позволили бы в полной мере урегулировать отношения сторон по использованию лесного участка для ведения охотничьего хозяйства", - заявил Гнездилов.

Депутаты приняли решение внести законопроект на рассмотрение ближайшего заседания сессии Законодательного собрания Красноярского края.