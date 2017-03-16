Париж, 16 марта, 2017, 06:37 — ИА Регнум. Французские власти обвиняют Renault в том, что производитель скрывал реальные результаты испытания двигателей на токсичность выхлопных газов, пишет Blick.

«Рено» Логотип «Рено»

По документам французского ведомства, компания могла скрывать превышенные показатели от правительства на протяжении 25 лет. Некоторые бывшие работники концерна подтверждают, что с 1990 года компания могла давать неверные результаты.

Так, например, автомобиль марки Renault Captur, выпускает в воздух оксид азота с выхлопными газами на 377% выше нормы. Эти результаты компания также скрывала от властей.

Совет директоров концерна отрицает обвинения, ссылаясь на использование специальных очистительных приборов для очистки выхлопных газов в своих автомобилях.

Французский орган по борьбе с мошенничеством провел испытания автомобилей Renault после дизельного скандала в Германии с немецким автоконцерном Volkswagen. В результате было установлено, что во многих автомобилях французской компании превышена норма выделения отравляющих веществ с выхлопными газами.