Пекин, 16 марта, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно усилить борьбу с торговлей людьми и рабством в горячих точках, заявил постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи в четверг, 16 марта, передает китайское информационное агентство «Синьхуа»

Static4.centrepresseaveyron.fr Современная работоргогвля

По мнению Лю, международному сообществу следует разделить обеспокоенность стран, борющихся с работорговлей, оказывая им целевую помощь в укреплении законодательства, контроля границ и финансовой регуляции.

«Мы должны улучшить международное сотрудничество по вопросам усиления законодательства и укрепления влияния региональных и субрегиональных организаций, объединяя все доступные ресурсы на обнаружение, нейтрализацию и ликвидацию сетей работорговли», — заявил он.

Лю также отметил, что международное сообщество должно принять единые контртеррористические стандарты в целях осуществления скоординированных и сконцентрированных действий в борьбе с подобного рода преступлениями.

«Нам нужен комплексный подход экономических и политических средств в целях борьбы с финансовыми потоками террористических организаций от торговли людьми, дабы уничтожить их преступные сети», — добавил Лю.

Кроме того, как передает издание, он сказал, что международное сообщество должно более усердно работать над политическими решениями горячих вопросов, продвигая политические процессы согласно принципов, изложенных в Уставе ООН в форматах диалогов и консультаций.

Работорговля процветает в регионах боевых действий в ситуации ослабления законов и норм социальной регуляции. Экстремистские группы захватывают и порабощают женщин и детей в целях продажи и получения прибыли на террористическую деятельность, заявляет «Синьхуа».