Берлин, 16 марта, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Немецкий журналист Дениз Юцель, корреспондент журнала Die Welt, до сих пор находится под стражей в турецкой тюрьме, ранее его обвинили в причастности к террористической пропаганде. Турецкий суд отклонил все протесты по поводу его заключения, пишет Spiegel.

George Hodan Суд

В среду, 15 марта, турецкий судья, занимающийся проверкой законности содержания под стражей, сказал, что дело по освобождению журналиста может затянуться до пяти лет, ведь теперь у суда есть ордер на его задержание.

Ранее немецким политикам было отказано встретиться с Денизом, хотя премьер-министр Турции лично обещал Ангеле Меркель устроить визит представителей немецкого консульства в Анкаре. Журналисту также было отказано в услугах адвоката.

Главный редактор Die Welt на протяжении двух недель обращается к турецким властям с просьбой обеспечить своего сотрудника справедливым содержанием под стражей, но никто не знает, в каких условиях сейчас находится Дениз Юцель.