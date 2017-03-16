Анкара, 16 марта, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Сейчас Турция и Нидерланды переживают глубокий кризис в дипломатических отношениях: Нидерланды запретили въезд в страну турецким политикам, Турция винит голландцев в причастности к резне в Сребренице. Размолвки встречаются во всех аспектах политической жизни. Отношения обострились также и в рамках двусторонней торговли: Мясная ассоциация Турции планирует депортировать голландских коров на родину, пишет Spiegel.

genocre Нидерландские коровы отправляются домой

Турция уже отправила 40 коров в Нидерланды. «В турецких хозяйствах довольно много голландских коров, но в будущем мы не хотим импортировать животных с Голландии», — поясняет представитель Мясной ассоциации.