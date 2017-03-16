Чэнду, Китай, 16 марта, 2017, 05:46 — ИА Регнум. В Китае идет строительство одной из крупнейших и самых чувствительных в мире обсерваторий по изучению космического излучения, сообщает 16 марта газета «Жэньминь жибао».

English.cas.cn Исследовательская обсерватория LHAASO (проект)

Исследовательская обсерватория LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory) стоимостью в 1,2 млрд юаней будет расположена на высоте 4410 метров над уровнем моря в горных районах провинции Сычуань на юго-западе страны.

Главной задачей комплекса станет изучение источников высокоэнергетического излучения космических небесных тел для понимания процесса эволюции Вселенной, в целях «расширения рубежей новой физики».

Проект был одобрен Государственным комитетом по делам развития и реформ, который является важнейшим институтом планирования Китая с 31 декабря 2015 года. Строительство LHAASO должно быть закончено к январю 2021 года. Проект станет ключевым и передовым проектом исследования космического излучения.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай планирует построить два телескопа KDUST и DATE5 в Антарктиде для изучения сигналов в диапазоне длинных волн.