Южно-Сахалинск, 16 марта, 2017, 05:55 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске продолжается слушание уголовного дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его бывших подчиненных — Сергея Карепкина, Андрея Икрамова и Николая Борисова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rae Allen Правосудие

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По версии следствия экс-чиновники областной администрации с 2009 по 2015 годы получали взятки на общую сумму 520 млн рублей.

Сегодня в зал, где проходит слушание дела, журналистов пустили.

Суд допросил свидетеля обвинения — Эльвиру Лапину, бухгалтера одного из крупнейших рыбопромышленников Сахалина, также свидетеля обвинения Анатолия Осадчего.

«В 2009—2010 годах она работала в «Аяксе» и «Свободном 2001», тех самых предприятиях, которые фигурируют в эпизоде Анатолия Осадчего. Обоими предприятиями руководил Осадчий. Прокуратура интересуется, снимала ли она дивиденды для Осадчего. Лапина вспоминает, что снимала их по указанию собрания учредителей в третьем квартале 2009 и 2010 годов. От Осадчего к ней поступило 2 или 3 такие просьбы. Называются суммы — 2 и 6 миллионов рублей. Осадчий утверждал, что деньги нужны, «чтобы заплатить за речку Карепкину». Карепкин в 2009 году был в офисе Осадчего. Она видела его в первый раз осенью 2009 года. Всего в том году он был там два или три раза. Сперва цель была неизвестна, но потом Осадчий сказал ей, что Карепкин приходил чтобы получить деньги за выдачу разрешений на установку РУЗа», — цитирует показания Лапиной ИА Сахалин. Инфо.

Лапину ознакомили с одним из томов уголовного дела, в котором собраны приходные и расходные ордера предприятий Осадчего. В них фигурировали суммы 5, 3 и 2 миллиона рублей, которые бухгалтер по поручению Осадчего снимала со счетов.

«Деньги снимались для дачи взятки», — процитировала слова Осадчего Лапина.

Прокурор обнаружил ряд расхождений: о деятельности предприятий и порядке снятия денег (дивидендов). Также в суде были оглашены показания, согласно которым, после ареста Карепкина Осадчий сказал Лапиной, что передал ему 12 миллионов рублей в качестве взятки.

После оглашения показаний, прокуратура пыталась выяснить, какие обстоятельства наиболее точны: Лапина уверена, что во время допросов знала все более точно. В суде был объявлен перерыв для согласования позиции защиты.

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Между тем, буквально за два дня до возобновления судебного процесса по делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина, в островной столице произошло еще одно событие.

В ходе встречи с депутатами Областной думы глава сахалинской полиции Олег Долгий пообещал законодателям «целый ряд новых громких уголовных дел против сахалинских коррупционеров».

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Напомним, уголовное дело возбуждено против Сахалино-Курильского Управления Росрыболовства. На Курилах один мэр-коррупционер уже отбывает наказание, другой находится под следствием. На Курилах правоохранительные органы обнаружили слишком вольное обращение чиновников с бюджетными миллионами, предназначенными на реализацию президентской программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован в 2015 году. Его и его бывших подчиненных обвиняют в вымогательстве взяток у островных бизнесменов. Общий объем взяток исчисляется 520 млн рублей. Дело насчитывает 152 тома, следователи собрали 200 вещественных доказательств. Однако в деле не оказалось знаменитой ручки Хорошавина стоимостью в 36 млн рублей, о которой много говорил Следственный комитет РФ. В начале слушаний по делу первый свидетель — местный рыбопромышленник Анатолий Осадчий заявил, что ему угрожают и потребовал сделать слушания закрытыми, в том числе и для прессы. Хорошавин назвал его трусом. Прессу из зала суда удалили только на период допроса Осадчего. Сегодня журналисты работают в зале суда.