Амстердам, 16 марта, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Лидер нидерландской крайне правой «Партии свободы» Герт Вилдерс признал поражение на парламентских выборах и поздравил премьер-министра Марка Рютте с победой его партии, передаёт агентство Reuters.

Metropolico.org Лидер нидерландской крайне правой «Партии свободы» Герт Вилдерс

«Я предпочёл бы, чтобы моя партия стала крупнейшей. Но мы получили места. Этим результатом можно гордиться», — сказал Вилдерс.

При этом он пообещал создать «твёрдую парламентскую оппозицию» в том случае, если его партия не войдёт в состав коалиции.

В свою очередь Марк Рютте, комментируя результаты выборов, заявил, что после Brexit и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США нидерландские избиратели «высказались за отказ от неправильной формы популизма».

По его словам, теперь необходимо «сформировать стабильное правительство и вести страну вперёд».

Как передавало ИА REGNUM, «Народная партия за свободу и демократию» действующего премьер-министра Марка Рютте лидирует на выборах в парламент Нидерландов. По результатам подсчёта более 10% голосов, она получает 32 из 150 мест в парламенте. Разделившие второе место «Партия свободы» Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и «Демократы 66», как ожидается, получат по 19 мест, «Зелёные левые» — 15 мест.