Лидер «Партии свободы» поздравил премьера Нидерладов с победой на выборах
Амстердам, 16 марта, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Лидер нидерландской крайне правой «Партии свободы» Герт Вилдерс признал поражение на парламентских выборах и поздравил премьер-министра Марка Рютте с победой его партии, передаёт агентство Reuters.
«Я предпочёл бы, чтобы моя партия стала крупнейшей. Но мы получили места. Этим результатом можно гордиться», — сказал Вилдерс.
При этом он пообещал создать «твёрдую парламентскую оппозицию» в том случае, если его партия не войдёт в состав коалиции.
В свою очередь Марк Рютте, комментируя результаты выборов, заявил, что после Brexit и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США нидерландские избиратели «высказались за отказ от неправильной формы популизма».
По его словам, теперь необходимо «сформировать стабильное правительство и вести страну вперёд».
Как передавало ИА REGNUM, «Народная партия за свободу и демократию» действующего премьер-министра Марка Рютте лидирует на выборах в парламент Нидерландов. По результатам подсчёта более 10% голосов, она получает 32 из 150 мест в парламенте. Разделившие второе место «Партия свободы» Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и «Демократы 66», как ожидается, получат по 19 мест, «Зелёные левые» — 15 мест.