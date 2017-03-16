Анкара, 16 марта, 2017, 05:27 — ИА Регнум. «Мы знаем голландцев еще со времен резни в Сребренице, они были виновниками смерти 8 тыс. боснийцев», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Wikimedia Мемориал памяти жертв геноцида в Сребренице

Этим самым он отметил причастность голландцев к одному из самых кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991−1995 гг., массовому убийству боснийцев в Сребренице, пишет Blick.

Затем он добавил: «Никто не должен нам указывать, как себя вести и что такое цивилизация. У этого народа была чистая совесть, но она стала черной, как смола».

Голландский премьер-министр Марк Рютте опроверг обвинения в геноциде боснийцев, назвал их отвратительной фальсификацией истории. «Это недопустимо и невыносимо, выслушивать такие оскорбления», — сказал в своем интервью голландец.