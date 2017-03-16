Владивосток, 16 марта, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Введение санкций Национальным банком Украины в отношении дочерних финансовых организаций российских государственных банков является в чистом виде экономическим процессом, здесь нет политики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, по прогнозам которого указанная ситуация никак не отразится на российской экономике.

Nick Grapsy Национальный банк Украины

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«В этом событии можно углядеть политику, точно так же, как ссорящиеся супруги в каждом жесте, в каждом взгляде находят некое продолжение ссоры. Но если отвлечься от политического напряжения, то это в чистом виде экономика. Дело в том, что в феврале 2017 года очень хорошо стали размещаться российские облигации. В условиях, когда у вас есть один дочерний банк на Украине и есть один или несколько банков в России, сама логика экономического процесса будет вестись к тому, что вы будете забирать капитал с украинского рынка и вкладывать его в Россию, просто потому, что здесь компании дают вам лучшее соотношение риска и дохода», — обозначил экономист.

«Совершенно очевидно, что Украина хочет помешать этому рыночному явлению, — добавил Максим Кривелевич. — Здесь нет политики, здесь есть экономика. Условно говоря, урожайность гектара, закопанного в России, больше, чем на Украине, поэтому если вы разрешите вывозить семенной материал, это будет делать Россию богаче, а Украину бедней. Поэтому украинские унитарные власти соответствующим образом защищаются, что вполне разумно, законно и имеет смысл с их стороны».

При этом эксперт выразил уверенность в том, что указанная ситуация на российскую экономику никак не повлияет.

«Сколько там этих денег можно вывезти с Украины? Недополучит Россия какой-то смешной миллиард долларов с Украины, ну получит его из Швейцарии…» — предположил Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий 15 марта объявил журналистам, что НБУ предлагает запретить дочерним финансовым организациям российских государственных банков выводить капитал за пределы Украины. Речь идёт о введении санкций в отношении украинских Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка», Проминвестбанка и VS Bank.