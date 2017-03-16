Берлин, 16 марта, 2017, 05:16 — ИА Регнум. В здании федерального министерства финансов Германии в среду 15 марта нашли пакет с взрывчатым веществом, сообщает Spiegel. В качестве предполагаемого отправителя фигурирует греческий политик Адонис Георгиадис, заместитель председателя оппозиционной партии Nea Dimokratia.

Matti Blume Немецкая полиция

На греческом новостном портале Lefimerdia распространилась фотография, на которой явно виден адрес отправителя, как оказалось позже, Адониса Георгиадиса.

«Я, конечно же, не отправлял посылку, полицейские сами мне об этом сообщили. Я понятия не имею, почему настоящие отправители указали на пакете моё имя», — сказал политик в интервью журналу Spiegel.

После этого Адонис Георгиадис написал в своем Twitter: «К сожалению, это не шутка и вовсе не смешно. Я буду вечно подвергаться нападению террористов».