Пекин, 16 марта, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Пресс-конференция китайского премьера во время ежегодных «двух сессий» является уникальной возможностью обмена информацией и мнениями между Китаем и остальным миром. При этом Ли Кэцян продемонстрировал открытость и искренность по отношению к общественности, уделяя в своей речи особое внимание проблемам экономики и роста благосостояния граждан, делится своей позицией касательно ежегодной пресс-конференции премьера КНР газета Global Times 16 марта.

Kremlin.ru НОАК во время парада

«Одно важное впечатление от пресс-конференции премьера Ли Кэцяна в этом году в том, что он сконцентрировался в большей степени на вопросах экономики и жизнеобеспечения», — делится мнением издание. «Среди 19 вопросов, поднятых на конференции, 10 непосредственно касались указанной тематики. Если же к ним присовокупить вопросы внешней торговли, то получится целых 14».

Объясняется это, как полагает газета, тем, что Китай живет в эру, когда общественное мнение влияет на политический ландшафт страны, а экономика и обеспеченность граждан являются одной из особо напряженных тем. Люди озабочены возможностями к лучшей жизни, а то, что их сильно беспокоит, — это как заработать больше денег.

«По мере развития общества стандарты «лучшей жизни» меняются. Так, вопрос о защите экологии стал частью этих стандартов», — заявляет редакция.

По мнению газеты, стратегическая конкуренция между США и КНР не исчезает, но сейчас фокусом двусторонних отношений является экономика. Администрация Трампа целится в китайский рынок и думает о том, как американской экономике получить выгоды от экономического роста Китая.

Ключевым фундаментом мощи и стабильности Китая, по мнению газеты, служит экономика.

«Когда Китай станет крупнейшим рынком в мире с большим отрывом, страна будет иметь больше дипломатических возможностей», — заявляет Global Times. «Военная и экономическая сила — это два ключевых фактора в 21-м веке. ВВП Китая будет расти в районе 6,5% в 2017 году, а военный бюджет увеличится на 7%. И то, и другое является каркасом национальной мощи Китая».

Как полагает газета, ЦК КПК вместе с «товарищем Си Цзиньпином» во главе привели Китай к новым историческим развилкам. При этом не важно, как много проблем стоит перед страной, экономическое и социальное развитие всегда остается в положительном тренде.

Издание также отметило, что Ли продемонстрировал полную доверительность во время пресс-конференции и веру в возможность Китая реализовать рост ВВП в 6,5%, он «вдохновляет людей вести бизнес творчески и инновационно». При этом он не забыл отметить трудности в осуществлении оптимизации управления и делегирования власти на более низком уровне во время углубления реформ.

ИА REGNUM напоминает, что 15 марта состоялась встреча китайского премьера Ли Кэцяна с прессой в Доме народных собраний после закрытия пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва, где, в частности, премьером было заявлено, что Китай будет всеми методами бороться с безработицей в стране.